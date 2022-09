Wizkid dévoile la date de sortie de son prochain single de l’année

Le roi et superstar d’Afrobeats Wizkid devrait sortir un nouveau single le 14 septembre 2022, intitulé Bad To Me.

Cela fait un bon bout de temps qu’il n’a pas abandonné son propre projet. Le dernier étant «Made in Lagos Deluxe», qui a acquis une renommée mondiale et une reconnaissance massive dans le monde entier. Récemment, le légendaire rappeur Kanye West a surnommé Essence avec Tems de l’album Made In Lagos, «La meilleure chanson de l’histoire de la musique», qui témoigne de l’ampleur des projets.

Depuis son dernier projet, il a participé à certains longs métrages, dont la star américaine du R&B, «Call Me Everyday» de Chris Brown. Récemment, Many Ways de Buju BNXN de son EP Bad Since 97. Wizkid trouve un moyen de faire parler les gens alors qu’il est en vogue sur les réseaux sociaux après l’annonce de son prochain morceau. Les fans attendent avec enthousiasme et impatience car le 14 septembre n’est qu’à quelques jours.

Wizkid a récemment remporté cinq récompenses, dont la plupart étaient une gracieuseté de son single de 2020 avec Tems, ‘Essence’ lors des Headies Awards qui ont eu lieu aux États-Unis, ce qui en fait le meilleur coéquipier avec Olamide, qui a le plus grand nombre de Headies Awards.