Will Smith révèle quelques détails intimes sur son mariage avec Jada Pinkett-Smith

Will Smith a partagé quelques détails intimes sur son mariage avec Jada Pinkett-Smith dans une nouvelle interview d’Oprah, révélant si lui et son partenaire de plus de 25 ans sont ouverts dans leur relation.

Will Smith, 53 ans, est devenu franc avec Oprah Winfrey, 67 ans, vendredi, répondant à des questions percutantes sur son mariage non conventionnel de longue date avec Jada Pinkett-Smith, 50 ans.

Les fans ont des questions depuis un certain temps depuis que Jada a admis à un relation sexuelle avec August Alsina, 29 ans, l’année dernière, et Will a également révélé qu’il avait déjà été infidèle.

Oprah a pris Will à partie le 5 novembre pour sa série AppleTV + The Oprah Conversation, interviewant la star de cinéma alors qu’il faisait la promotion de ses nouveaux mémoires, Will l .

«Nous avons réalisé que c’était une illusion fantastique que nous puissions nous rendre heureux», a déclaré Will à propos de son mariage avec Jada – une union qui a commencé quand ils se sont mariés en 1997.

«Nous avons convenu qu’elle devait se rendre heureuse et je devais me faire plaisir. Ensuite, nous allions nous présenter de nouveau à la relation déjà heureuse – plutôt que d’exiger que l’autre personne remplisse notre tasse vide.

La star d’ Aladdin a admis que c’était plus «contentieux» pour lui alors que lui et Jada poursuivaient ce nouveau voyage non traditionnel vers le bonheur. «[J’ai dit] ‘Va voir si tu peux être heureux et prouve-moi que c’est même possible.’ Je vais me faire et vous faites vous.

Dans son livre, Will a écrit sur le «pouvoir d’aimer en toute liberté», reconnaissant que lui et sa femme sont «tous deux des personnes imparfaites» qui essaient de «comprendre comment être dans ce monde avec joie».

Oprah a ensuite pressé la star de Men in Black d’expliquer ce que signifiait «aimer la liberté» et si cela indiquait que lui et Jada étaient dans une relation ouverte

«Vous aimez en liberté avec tout le monde sauf votre partenaire», a déclaré Will, expliquant comment les gens ont tendance à donner plus d’espace dans les amitiés ou les relations parents-enfants par rapport à un mariage restrictif.

Avec lui et Jada, il a dit que c’était «l’amitié contre la prison conjugale», ce qui a amené Oprah à demander s’il voulait dire qu’ils pourraient avoir d’autres partenaires sexuels.

«Alors on parle de tout», a-t-il expliqué. «Je pense que la difficulté que les gens ont et la difficulté à en discuter, c’est que les gens ne pensent qu’en termes de sexe.»

Il a ajouté : «Les gens essaient de mettre quelque chose dessus : ‘Will et Jada, qu’est – ce qu’ils font avec les autres ?’ Will et Jada ne font pas grand-chose de rien», a-t-il ri, se moquant de la spéculation.

«Will et Jada sont en voyage spirituel pour nettoyer les parties empoisonnées et sans amour de nos cœurs. Et nous le faisons ensemble dans cette vie, quoi qu’il arrive.

Will a également révélé qu’une nuit, après avoir bu de l’ayahuasca et interrogé : «Dois-je être marié ? Qu’est-ce que c’est?» il avait une vision de Jada en tant que sol et de lui-même en tant que graine. Il a vu la main de Dieu les assembler et un bel arbre en sortir.

Cette vision a incité l’acteur de Suicide Squad à considérer son partenariat avec Jada comme une «interaction fructueuse destinée à nourrir les gens qui nous entourent. Que j’aie aimé ou non notre interaction, j’ai commencé à sentir dans mon cœur que nous étions spéciaux ensemble. Nous avons été tolérés par l’univers.» Il a ajouté: «Je n’en ai pas parlé publiquement.»