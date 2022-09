Will Smith : l’acteur revient au cinéma après le scandale pour avoir giflé Chris Rock aux Oscars

L’acteur fera partie du film qui porte le titre «brillant», il en sera le producteur exécutif.

Will Smith revient sur grand écran avec la cassette «Brilliance» ; où il apparaît en tant que producteur exécutif via sa maison de production Westbrook Studios.

L’acteur est absent de l’industrie, puisqu’il y a des mois, il a giflé Chris Rock aux Oscars pour une blague que le comédien a faite sur le crâne rasé porté par la femme de Smith, Jada Pinkett-Smith, qu’il a comparée à Demi Moore dans ‘Lieutenant O’. Neal’.

Smith a présenté des excuses publiques via son compte Instagram et bien que Chris Rock les ait acceptées, l’acteur a dû faire face à de vives critiques et à la suspension de plusieurs projets qu’il avait à la porte, comme ceux qu’il avait avec Netflix et SONY.

Ainsi, l’acteur américain reviendra au septième art en tant que producteur avec Akiva Goldsman, avec le film «Brilliance», réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a remporté deux Hollywood Academy Awards et six Emmys.

L’histoire du film parle d’un policier nommé Nick qui a une fille «brillante», dotée de pouvoirs surnaturels, mais elle est considérée comme une personne anormale qui est persécutée par les autorités et Nick doit persécuter quiconque est hors norme.