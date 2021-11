Will Smith : l’acteur explique pourquoi il a décidé de publier ses mémoires maintenant

Le président Joe Biden a reçu de nombreux vœux de la part de ses partisans en l’honneur de son 79e anniversaire le 20 novembre, et ils l’ont remercié d’avoir «reconstruit le pays en mieux» et plus encore.

Le président Joe Biden a eu 79 ans le 20 novembre et cela n’est pas passé inaperçu ! Le politicien a reçu beaucoup d’amour pour sa journée spéciale de la part de certains de ses amis et collègues les plus proches sur les réseaux sociaux et leurs messages étaient vraiment mémorables.

Des gens comme le vice-président Kamala Harris, l’ancien président Barack Obama et bien d’autres faisaient partie des personnes souhaitant fêter leur anniversaire et nous examinons exactement ce qu’ils ont partagé ci-dessous !

Kamala a été l’une des premières à publier sur Joe et elle a inclus une photo d’eux deux debout à la Maison Blanche ensemble tout en partageant un rire léger. «Je vous souhaite une bonne et joyeuse journée, @POTUS. Joyeux anniversaire!» elle a écrit à côté.

Barack a posté une photo de lui et Joe assis dehors sur des chaises pliantes tout en portant des costumes et des cravates sans blazers et partageant un rire.

«Joyeux anniversaire à mon ami et mon frère, @POTUS ! Merci de nous offrir à tous le cadeau d’une meilleure infrastructure. Je suis reconnaissant de tout ce que vous faites pour reconstruire ce pays en mieux», a-t-il écrit en légende.

La sénatrice Tammy Duckworth de l’Illinois a également partagé un message d’anniversaire pour Joe avec une jolie photo des deux souriant et posant ensemble.

«Joyeux anniversaire, Président @JoeBiden ! Les meilleurs jours de l’Amérique sont à venir grâce à votre leadership et je ne pourrais pas être plus fière de mieux reconstruire à vos côtés», a-t-elle écrit.

En plus des personnes aux yeux du public, les supporters quotidiens de Joe sur Twitter et Instagram ont également partagé de nombreux souhaits d’anniversaire ainsi que des photos et des mèmes et gifs de célébration.

Ils ont également utilisé les messages pour partager leur joie qu’il ait remporté les élections l’année dernière.

«Pendant quatre ans, je me suis réveillé nerveux tous les jours. Plus maintenant. Quel soulagement d’avoir Joe Biden comme président pour nous TOUS. Il a tellement accompli et ne fait que commencer. Notre avenir s’annonce tellement meilleur avec lui à la barre. Joyeux anniversaire Joe !» a écrit un utilisateur de Twitter.