Wanda Nara : la femme de Mauro Icardi enrage avec le dernier mouvement de l’attaquant

L’avocate argentine explique que son client est très contrarié par les photographies intimes que le footballeur a publiées : «Elles n’étaient pas destinées à être rendues publiques».

Le feuilleton télévisé avec Wanda Nara et Mauro Icardi semble toucher à sa fin. Après des mois de va-et-vient, une déloyauté de la part du joueur, plusieurs spéculations sur de nouveaux couples et une brève réconciliation avec un voyage aux Maldives inclus, le mariage aurait pu mettre un terme définitif à leur histoire d’amour. Et c’est que le dernier mouvement dans les réseaux sociaux du footballeur aurait mis l’influenceur en colère, provoquant un avant et un après.

«Wanda Nara est très claire sur le fait que la relation ne fonctionne pas», déclare Ana Rosenfeld, avocate des médias argentins, dans des déclarations pour le programme ‘LAM’.

«Je connais les deux versions, et je connais l’insistance de Mauro Icardi à récupérer le couple, il n’en finit pas de couper», ajoute-t-il. L’avocat explique également en détail le déclencheur de la énième rupture du mariage : les images intimes que le footballeur a récemment publiées sur son profil Instagram et qu’il a ensuite supprimées.

«Je parlais à Wanda Nara et elle est très en colère car c’étaient des photos privées, d’intimité, et elles n’avaient pas vocation à être publiques pour prouver s’ils étaient ensemble ou pas», poursuit Ana Rosenfeld.

«Il est évident que Mauro continue de se battre, mais à ce stade, c’est un plus grand défi, c’est ce qui l’indigne», déclare l’avocate, précisant que de la part de l’Argentine, la relation n’a plus de solution car là-bas sont «plusieurs questions inconciliables».

«Cette photo l’a beaucoup dérangé. Elle a essayé, non seulement pour les dix ans de mariage, le bonheur en plus… Mais aussi, pour la famille qu’ils formaient. Cela ne s’est pas produit et c’est pourquoi elle l’a confirmé», raconte-t-elle à propos des derniers mots de Wanda Nara sur les réseaux sociaux où elle a déclaré : «J’ai essayé parce que je pense qu’une relation de tant d’années méritait une autre chance, mais ça n’a pas marché.»

«Cette photo l’a beaucoup dérangé. Elle a essayé, non seulement pour les dix ans de mariage, le bonheur en plus… Mais aussi, pour la famille qu’ils formaient. Cela ne s’est pas produit et c’est pourquoi elle l’a confirmé», raconte-t-elle à propos des derniers mots de Wanda Nara sur les réseaux sociaux où elle a déclaré : «J’ai essayé parce que je pense qu’une relation de tant d’années méritait une autre chance, mais ça n’a pas marché.

La carrière de Wanda Nara

La carrière réussie de Wanda Nara à la télévision argentine serait un autre motif de discorde. Selon Ana Rosenfeld, le footballeur n’accueillerait pas son ex-compagne au travail : «Il la veut à la maison. En tant que femmes qui aiment travailler, aucun homme ne se serait arrêté pour nous dire de rester à la maison avec les enfants.