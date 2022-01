Wanda Nara : la femme de Mauro Icardi dévoile ses très intimes tatouages (photo)

Ce dimanche 9 janvier, Wanda Nara a partagé sur son compte Instagram une photo d’elle en bikini noir, laissant apparaître ses deux tatouages au creux des cuisses.

Ce week-end, le Paris-Saint Germain affrontait l’Olympique lyonnais lors d’une opposition particulièrement serrée. Alors que Mauro Icardi était présent avec ses coéquipiers sur le terrain du Groupama Stadium, Wanda Nara, sa femme, a dévoilé plusieurs clichés de toute beauté sur son compte Instagram. Des photos qui ont remporté un franc succès auprès de ses 10 millions d’abonnés.

Sur celles-ci, on aperçoit Wanda Nara portant sa propre gamme de maillots de bain, Wanda swim. L’un des clichés, à voir ci-dessous, dévoile le corps sculpté de l’influenceuse mais aussi ses deux tatouages très coquins situés sur ses deux cuisses : un cœur et un petit oiseau. Comme une image vaut mille mots, on vous laisse apprécier…

Avec ce cliché, la femme de Mauro Icardi n’a laissé personne indifférent. Publié il y a trois jours, il comptabilise déjà plus de 300.000 likes et presque autant de commentaires. Dans le mille !

Accusée de plagiat

Le lancement de cette marque de maillots de bain signée Wanda Nara a été un véritable succès… à un détail près. En effet, il y a quelques jours, une créatrice nommée Luciana Danduono a accusé la jeune femme de plagiat.

«Je suis sous le choc, Wanda nous a copié un bikini. Mais juste comme ça, copie exacte», a ainsi déploré celle qui a créé Mumbai Bikinis. Aura-t-elle une réponse de la part de la principale intéressée ? Rien n’est moins sûr…