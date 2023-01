Vous ne pouvez même pas le voir ? Découvrez pourquoi Kylian Mbappé ne recevra pas Lionel Messi au PSG

Après environ deux semaines de fête dans son pays natal, Lionel Messi revient avec sa famille en France pour rejoindre le PSG. Dans ces semaines, après avoir consacré l’Argentine championne du monde, Lionel Messi s’est pleinement amusé avec sa famille et ses amis, ainsi qu’avec les millions d’Argentins qui l’ont encouragé pendant toutes ces années.

L’une des questions qui s’est posée dès que l’Argentine a battu la France était de savoir comment La Pulga serait reçue dans l’équipe où il évolue actuellement.

Heureusement, les doutes sont levés et il semble que le staff technique du PSG rendra hommage au champion pour avoir remporté la coupe du monde. Cependant, l’une des absences sera celle de Kylian Mbappé.

Lors de la consécration de l’Argentine, la tension et l’humiliation de Mbappé étaient très perceptibles, il n’est donc pas étonnant que pour éviter toute sorte de «morbidité» et faire mal à son attaquant vedette, le club a décidé que Kylian Mbappé n’est pas dans l’hommage qui sera remis ce mercredi à Lionel Messi.

Durant ces journées, le club a décidé d’accorder une semaine de congé à Mbappé et Achraf Hakim pour ne pas avoir pris de vacances au préalable pour être présents face au Racing Strasbourg. Beaucoup soutiennent que c’est aussi en partie pour ne pas nuire à l’orgueil ou créer un malaise chez les joueurs.

Il faut rappeler que bien qu’il se soit toujours montré respectueux lors de la cérémonie au Qatar, la réaction de Mbappé a eu un grand retentissement sur les réseaux sociaux, notamment après les déclarations qu’il a faites sur le «faible niveau» présenté par les équipes latino-américaines par rapport aux européennes.

Lionel Messi en route pour la France

Même si à certains moments une rivalité entre Lionel Messi et Kylian Mbappé a été évoquée, la réalité est que les deux entretiennent une relation de respect mutuel et l’important sera de faire de leur mieux pour donner plus de victoires au PSG.

Lundi soir, de nombreux Argentins sont allés dire au revoir à leur idole à Rosario lorsqu’il a quitté son pays natal pour reprendre ses fonctions. Depuis l’aéroport international des îles Malouines, Lionel Messi a pris un avion privé avec Antonela et leurs trois enfants pour la France, où ses coéquipiers du PSG l’attendent pour lui rendre hommage.