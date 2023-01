Voici comment Clara Chía a embêté Shakira après avoir officialisé sa romance avec Piqué

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles la Colombienne a dû attaquer directement la nouvelle petite amie de son ex a été révélée.

La controverse que Shakira et Bizarrap ont générée avec leur nouvelle chanson en raison des supposées allusions à Piqué et Clara Chía continue d’être un sujet de conversation et c’est que la chanteuse a été largement critiquée pour la manière dont elle a exposé ses sentiments sans y penser les dommages qui auraient pu lui être causés après avoir provoqué ses enfants Sasha et Milan.

Une semaine après la première de ce single, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la Colombienne a dû attaquer directement la nouvelle petite amie de son ex avec la phrase : «Il a le nom d’une bonne personne, clairement il n’est pas comme ça sonne».

Et c’est que selon la presse espagnole depuis que Shakira et Piqué ont confirmé leur rupture, les parents de l’ex-footballeur ont soutenu la nouvelle relation de leur fils malgré le fait qu’ils savaient depuis le début qu’il avait commencé par une infidélité.

Le soutien de Joan Piqué et Montserrat Bernabéu est allé plus loin au point qu’ils ont permis à Clara Chía de s’installer dans sa maison et de se promener dans les jardins comme si de rien n’était, sachant que Shakira ou ses enfants pouvaient la voir.

Et c’est que l’on se souvient que la maison que la star colombienne et Piqué ont partagée pendant des années est liée à la résidence des parents de l’ex-footballeur.

Les médias soulignent que les provocations de Clara Chía étaient très évidentes alors qu’elle se promenait en bikini autour de la piscine de la maison ou s’asseyait pour bronzer, en direction du balcon de Shakira.

«La petite amie de Piqué était à plusieurs reprises chez sa belle-famille l’été dernier, une maison qui est située juste à côté de celle de Shakira, et qui communique par le jardin et la piscine. Justement, il se baignait et profitait des beaux jours. Elle se fichait le moins du monde que le Colombien puisse la voir depuis le balcon», a commenté El Nacional.

Pour cela et d’autres actions dont on parle rarement, la chanteuse en a eu marre et n’a pas hésité à l’exposer sur le sujet avec Bizarrap.

Signe que la relation avec les parents de l’ex-footballeur n’est plus cordiale, il est apparu cette semaine que Shakira a commencé les modifications de sa résidence, construisant un mur qui l’empêche d’accéder à la maison des parents de son ex, qui ils sont déjà proches de Clara Chía, comme cela s’est produit lors des dernières soirées du Nouvel An.