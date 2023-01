Voici ce que Cristiano a dit à Vincent Aboubacar

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo et leurs trois enfants Thiago, Mateo et Ciro sont déjà de retour en France, après les vacances bien méritées que la famille a décidé de prendre, après que l'attaquant soit devenu champion du monde avec l'équipe nationale argentine, au Qatar 2022. Le joueur, qui a passé Noël et reçu 2023 à Rosario avec Anto et ses…