Violences en Guadeloupe : huit personnes arrêtées dont un fonctionnaire de police

Huit personnes, dont un fonctionnaire de police, ont été interpellées lundi 17 janvier en Guadeloupe, dans le cadre d’une enquête sur les troubles violents autour de la crise sanitaire qui ont secoué l’île en novembre dernier, a indiqué le parquet de Pointe-à-Pitre dans un communiqué.

Le coup de filet intervient dans le cadre d’une «enquête préliminaire» pour «association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs crimes commis en bande organisée» qui a été confiée aux services de police locaux et judiciaires ainsi qu’à l’IGPN (l’Inspection générale de la police nationale), a précisé le parquet.

Sans donner plus d’informations sur le statut ou le rôle du fonctionnaire de police interpellé, le procureur de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins a déclaré avoir relevé des «complicités au sein de la police».

Tirs à balles réelles

Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir activement participé à l’organisation et la préparation des violences urbaines qui se sont déroulées à Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault et dans les communes avoisinantes courant novembre et décembre 2021, et notamment dans la nuit du 26 au 27 novembre à Pointe-à-Pitre.

Cette nuit-là, des policiers avaient essuyé des tirs à balles réelles dans plusieurs quartiers de l’agglomération de la ville, lors d’une série d’émeutes et de pillages par des gangs locaux en marge d’un mouvement de grève contre l’obligation vaccinale.

Avec AFP