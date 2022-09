«Vinicius tu es un singe», la phrase raciste qui fait du bruit en Espagne

Vinicius Junior brise le silence sur sa situation raciste. Le footballeur brésilien traité de singe a dévoilé son mécontentement sir les réseaux sociaux.

Quelques supporters de l’Atlético de Madrid réunis devant le Cívitas Metropolitano a chanté «tu es un singe, Vinicius tu es un singe» en avant-première du derby madrilène face au Real Madrid. Un chant raciste intolérable suivi par un grand groupe de supporters de l’Atletico. La chanson vient après une forte campagne antiraciste de Vinicius lui-même et de nombreux compatriotes brésiliens.

«Si vous voulez danser la samba, vous allez au sambódromo au Brésil. Ici, ce que vous devez faire, c’est respecter vos collègues professionnels et arrêter d’agir comme un singe», avait déclaré un journaliste. Une réaction qui n’est pas resté sans réponse de la part de Vinicius. Le joueur a réagi sur ses réseaux sociaux.

La réponse de Vinicius sur son Instagram

Tant que la couleur de la peau est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura la guerre. J’ai cette phrase tatouée sur mon corps. J’ai cette pensée en permanence dans ma tête. C’est l’attitude et la philosophie qui J’essaie de mettre en pratique. On dit que le bonheur c’est ennuyeux. Le bonheur d’un Brésilien noir vainqueur en Europe est bien plus ennuyeux.

Mais mon désir de gagner, mon sourire et l’éclat de mes yeux sont bien plus grands que ça. Vous ne pouvez même pas l’imaginer. J’ai été victime de xénophobie et de racisme en une seule déclaration. Mais rien de tout cela n’a commencé hier.

Il y a des semaines, ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas les miennes. Ils appartiennent à Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha… ils appartiennent à des artistes brésiliens de funk et de samba, des chanteurs de reggaeton et des noirs américains. Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Acceptez-le, respectez-le. Je ne vais pas m’arrêter.

Je viens d’un pays où la pauvreté est très grande, où les gens n’ont pas accès à l’éducation… et dans bien des cas, pas de nourriture sur la table ! Je ne viens généralement pas publiquement pour réfuter les critiques. Ils m’attaquent et je ne parle pas. Ils me louent et je ne parle pas non plus. Je travaille ! Travailler dur.

Sur et en dehors du terrain. J’ai développé une application pour aider à la scolarisation des enfants dans les écoles publiques sans aide financière de qui que ce soit. Je fais une école à mon nom. Je ferai beaucoup plus pour l’éducation. Je veux que les prochaines générations soient préparées, comme moi, à lutter contre les racistes et les xénophobes.

J’essaie toujours d’être un professionnel et un citoyen exemplaire. Mais cela ne clique pas, ce n’est pas une tendance sur Internet, et cela ne motive pas non plus les lâches à parler agressivement de personnes qu’ils ne connaissent même pas. Je n’arrêterai pas de danser. Que ce soit au Sambadrome, au Bernabéu ou ailleurs. Avec l’amour et les sourires de quelqu’un qui est très heureux,

Vini Jr,