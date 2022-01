Vincius Junior : «C’est les deux défenseurs les plus coriaces que j’ai affrontés dans sa carrière»

«Qui a été le défenseur (central) le plus difficile contre lequel vous ayez joué ?», ont- ils demandé à Vinicius Júnior, dans un défi qu’il a organisée sur sa chaîne YouTube pour répondre aux différentes questions posées par ses followers. Et la réalité est que le bijou brésilien a surpris par sa réponse.

Au lieu de choisir Gerard Piqué, Thiago Silva ou un autre rival direct qu’il a eu au plus haut niveau, l’ancien Flamengo a assuré que les défenseurs qui l’ont le plus compliqué sont Sergio Ramos et Eder Militao à l’entraînement du Real Madrid.

«Le défenseur le plus difficile ? (Eder) Militao et Sergio Ramos à l’entraînement», a répondu Vini en riant dans des propos (2020) partagés sur sa chaîne YouTube.