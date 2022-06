Urgent : la célèbre marque «Nike» quitte définitivement la Russie

L’équipe du journal allemand Bild est en deuil. Elle a perdu un journaliste au moment où l’équipe de reportage sortait de Lyssytchansk, presque encerclée par l’armée russe, et a essuyé des tirs.

Ce Mercredi 22 juin 2022, lorsque le journaliste de Bild Paul Ronzheimer était dans la rue de la ville de Lyssychansk avec le photographe Giorgos Moutafis et Vadim Moissenko, ils ont été abattus sous le coup de plusieurs explosions.

Ronzheimer a publié une vidéo de l’incident sur Twitter. «Dieu merci, Giorgos, Vadim et moi sommes indemnes», a déclaré l’adjoint à Bild et reporter de guerre. «Une vitre de voiture est cassée», rapporte-t-il.

La vitre de la voiture a été détruite par une explosion. Les journalistes supposent des tirs de mortier sur fond d’explosions. Lysychansk est presque encerclé par l’armée russe. La route vers Lysychansk a été à plusieurs reprises la cible d’attaques ces dernières semaines.

On ne sait toujours pas si l’équipe de reporters allemands a été spécifiquement attaquée. «L’attaque montre une fois de plus que l’armée russe ne fait aucune distinction entre les cibles militaires et civiles, mais bombarde simplement tout», a déclaré Ronzheimer.

Depuis le début de l’invasion russe à l’Ukraine, près de deux douzaines de reporters sont morts dans ce pays déchiré par la guerre.