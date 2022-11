Une nouvelle hypothèse sur la mort de Bruce Lee se dévoile

L’Australien a expliqué qu’il passerait plus de temps avec sa famille après avoir appris qu’il avait de fortes chances de souffrir de la maladie d’Alzheimer.

Chris Hemsworth est devenu l’une des grandes célébrités d’Hollywood grâce à son interprétation de ‘Thor’ par la main de MARVEL. Un rôle qu’il a combiné avec d’autres films, comme ‘Extraction’, et qui l’ont mené au sommet du cinéma.

À 39 ans, il est également devenu célèbre pour son grand physique, ce qui l’a même amené à jouer dans une série documentaire, ‘Sans limites’, pour National Geographic où il teste son corps avec différents défis physiques et alimentaires pour explorer les moyens de prolonger la vie.

Cependant, maintenant, il veut arrêter. Vous souhaitez faire une pause pour accepter la mauvaise nouvelle que vous venez de recevoir concernant votre santé, à savoir que vous êtes à haut risque de développer la maladie d’Alzheimer à l’avenir.

Il possède deux échantillons du gène APOE4, l’un de sa mère et l’autre de la famille de son père, ce qui signifie que sa charge génétique peut provoquer l’apparition de cette maladie. Un résultat de l’épreuve dont ne souffrent qu’entre 2 et 3% de la population mondiale, comme il l’a lui-même raconté dans une interview au magazine ‘Vanity Fair’.

Un retrait temporaire du cinéma

L’Australien préfère le prendre avec humour, car “c’est le mode de vie” de sa famille, et donne le conseil de «vivre tant que l’on peut, aimer la vie et avec gratitude». Et c’est pourquoi après avoir terminé ses projets, il quittera provisoirement le cinéma :

«Depuis que j’ai découvert et qu’on a fini ‘Sans limites’, j’ai terminé tous les boulots pour lesquels j’étais déjà embauché, mais maintenant que la tournée est finie, je partirai un moment de chez moi, je ferai une pause dans les films et je simplifierai tout. Je serai avec mes enfants et ma femme», a-t-il précisé.

Une nouvelle qu’Hemsworth a interprétée d’une autre manière, l’amenant à voir la vie d’une autre manière : «Pour moi c’était positif, si je n’avais pas eu cette information, je n’aurais pas fait certains changements. Je suis reconnaissant d’avoir maintenant les outils pour me préparer à ce qui pourrait arriver concernant ce problème.