Une mère grièvement brûlée dans un appartement en feu : son mari…

Le 26 février 2020, Eliot Charlet, 24 ans, avait quitté la France en avion pour se rendre en Croatie. Il avait atterri à l’aéroport de Zagreb et, après, on n’a plus aucune signe de vie.

Le corps sans vie du jeune français avait été retrouvé à moitié carbonisé le 20 mars 2020 dans une forêt du nord-ouest de la Croatie.

Le jeune homme avait été étranglé à mort avant que le corps ne soit transporté dans les bois et arrosé d’essence.

Huit personnes, sept hommes et une femme, ont été interpellées en début de semaine en région parisienne et dans le Haut-Rhin puis placées en garde à vue.

Ces huit personnes, âgées de 24 à 51 ans, sont soupçonnées d’être impliquées dans le meurtre d’Eliot Charlet.

La victime avait contracté trois contrats d’assurance-vie entre 2018 et 2020, pour un montant total de 1,2 million d’euros, dont le bénéficiaire était un homme condamné en 2012 pour une vaste escroquerie. Cet homme fait partie des huit suspects arrêtés.