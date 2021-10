Une malédiction plane au-dessus des ex Miss : Delphine Wespiser et Maeva Coucke

Au milieu des fiançailles de l’ex Kourtney Kardashian, une source a déclaré que Scott Disick se sentait «exclu» et «se distanciait» de la famille Kardashian.

Pour Scott Disick, les fiançailles de l’ex-petite amie Kourtney Kardashian avec Travis Barker ont été une «pilule amère à avaler», a révélé une source.

Le batteur de Blink-182, 45 ans, a proposé au fondateur de Poosh, 42 ans, le 17 octobre après près d’un an de fréquentation. Alors qu’une grande partie des Kardashian sont ravis, Scott s’est senti «exclu».

«Ce n’est un secret pour personne que Scott n’est pas un fan de Travis», a déclaré une source à HL. «Malgré son passé et celui de Kourtney, d’une manière étrange, Scott a toujours senti qu’il était la priorité de Kourtney car ils partagent une longue histoire et trois enfants ensemble.» Les ex partagent les enfants Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans.

Maintenant que Scott «voit à quel point Kourtney et Travis ont un lien», cela a été «une pilule amère à avaler», a déclaré la source, ajoutant que Scott s’était «un peu éloigné de la famille Kardashian parce qu’il se sent exclu.»

La source a expliqué: «Il a l’impression que Travis est préféré à lui et même s’il le comprend, il est toujours difficile de l’accepter pleinement.»

Kourtney et Scott sont sortis ensemble pendant près d’une décennie avant de se séparer en 2015. Le fondateur de Poosh a commencé à sortir avec Travis à la fin de l’année dernière, confirmant la romance sur Instagram après la Saint-Valentin de cette année. Travis a posé la question sur une plage de Montecito, en Californie, au milieu de dizaines de roses rouges en forme de cœur.