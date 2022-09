Une douzaine de personnes s’enfuient d’un centre de rétention administrative à Metz

Une vidéo faisant le tour des réseaux sociaux capture le long serpent qu’un homme a trouvé en train de se rafraîchir dans son climatiseur.

Le serpent essayait d’entrer dans sa maison par le courant alternatif mais a été arrêté par le ventilateur du condenseur qui était en mouvement.

La lame pouvait être entendue frapper le serpent alors qu’il agitait son corps long et mince et tentait d’échapper au bord tranchant de l’éventail.

Après que le serpent ait été affaibli et mortellement blessé par la lame, l’homme a ouvert le compartiment et a retiré le serpent et l’a ensuite mis en feu.