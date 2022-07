Un soldat d’élite a vendu des balles à un trafiquant de drogue : voici ce qu’ils en ont fait

Ce n’est plus un secret pour personne, le harcèlement sexuel dans les écoles continue de faire du mal. Comme l’histoire de cette fille qui s’est laissée aller en espérant avoir la moyenne pour passer en classe supérieure.

Esther a raconté son histoire afin de sensibiliser les jeunes filles qui s’adonnent à cette maltraitance. Dans son témoignage, elle a avoué avoir couché avec son professeur principal juste pour avoir 10 de moyenne pour passer en classe de 4eme.

«Je me nomme Esther, je suis âgé de 13 ans. J’étais en classe de 5 ème et je redouble ma classe car je n’ai pas validé mon année. Je suis une élève passable mais j’ai délaissé les cours au profit des promenades. Et même étant à la maison je ne bosse pas mes cours.

Le premier et deuxième trimestre ce sont bien passé j’ai eu respectivement 12 et 10,5 de moyenne car j’étudiais. Malheureusement lors du troisième trimestre je n’allais pas au cours. J’étais à l’école mais pas au cours. J’ai donc raté beaucoup de notes. Je n’y allais pas juste parce que je préférais m’amuser.

Deux jours avant les calculs de moyennes je suis allé causer avec mon professeur principale pour le supplier de m’aider à valider mon année et que je l’aiderai du mieux que je pouvais. Il a accepté en échange du fait que je couche avec lui. Il m’a dis que j’allais apprécier cela et aussi passer en classe supérieur. Le même jour je suis allé chez lui à 17heures.

Il vit seul car sa femme et ses enfants sont à l’intérieur du pays. J’avais un peu peur mais je suis rentrée. Il m’a dit qu’il allait le faire rapidement car il devait sortir. Il m’a fait coucher sur son lit, à enlevé ma jupe de l’école puis mon cale.çon et a fait rentrer son s3xe .Il m’a gifler à plusieurs reprise pendant l’acte s3xuel et l’a fait brutalement.

C’était ma première fois. Quand il a fini, j’avais très mal et je saignais Il m’a dis de m’habiller puis m’a chassé de sa maison. J’avais du mal à marcher à cause de la douleur. Je suis rentré à la maison. Je n’ai rien dit à quelqu’un. Le jour des calculs des moyennes ma moyenne n’a pas changé Il m’a blagué.

La douleur dans mon [email protected] persistait et dans ma manière de marcher ma mère à suspecter quelques chose. Elle m’a donc envoyé à l’hôpital et le médecin lui à dit que je n’étais plus vierge que j’ai une sévère déchirure du s3xe et une infection et qu’il devait me traiter en urgence. J’ai donc tout expliqué à mes parents avec la honte au visage.

Quand à mon professeur, il est en liberté pour le moment car il dit qu’il ne m’a jamais touché c’est sa parole contre la mienne et je n’ai aucune preuve. Les enquête continues J’ai décidé d’expliquer mon histoire pour que mes amis ne fassent pas la même erreur que moi.

J’ai peur des hommes actuellement, même de mon père, Quant ils s’approchent de moi, je suis terrorisée. J’ai besoin de vos conseils pour m’en sortir, pour lutter contre ce traumatisme. Aussi donnez des conseils à mes amis en commentaire pour leur éviter ce qui m’est arrivé».