Un partenaire de Laporta secoue Barcelone avec une dure réflexion sur le départ de Messi

José Elías, le garant maximal du Barça, a reconnu que le départ de l’Argentin répondait également à une question sportive et a laissé des phrases controversées qui résonnent en Catalogne.

José Elías, le garant de Joan Laporta, s’est exprimé à La Sotana sur le départ de Lionel Messi de Barcelone. Il a précisé que le départ de l’Argentin n’était pas seulement pour des raisons économiques, mais qu’il a eu une influence décisive sur l’aspect sportif.

Quelque chose que l’on pouvait apercevoir jusqu’à présent, mais qu’aucune voix autorisée n’avait osé affirmer jusqu’à présent avec autant d’insistance.

Le manager, qui a joué un rôle clé dans la victoire de la candidature de l’actuel président, aux élections d’avril dernier, a révélé que pour démarrer un nouveau projet sportif il fallait se débarrasser de la star argentine : «Pour faire du Barça une équipe gagnante, ça arrive pour faire un projet post-Messi. Une décision a dû être prise à un moment donné.»

«Vous pouviez voir la fin de Messi. Vous deviez créer une nouvelle équipe et avec Messi à l’intérieur, vous ne pouviez pas. Il est assez vieux pour ne pas être au Barça. Le club avait des limitations financières et organisationnelles. Si nous renouvelions Messi, comment feriez-vous Continuez sur J’ai martelé et vous lui avez demandé de baisser son salaire ? Il y avait trois raisons pour lesquelles il ne pouvait pas continuer», a-t-il ajouté.

Et, dans le même discours, il a déclaré que les larmes de Messi n’étaient pas «pour ne pas continuer au Barça». «Il m’a foutu en l’air le jour où Messi est parti. Mais je pense que les gens ont confondu les larmes. Messi n’a pas pleuré pour ne pas avoir continué au Barça, mais il pleurait pour un certain nombre de choses. Il était à court de cycle a ajouté qu’il a fait la vie à Barcelone», a-t-il déclaré.

«Si nous avions laissé Messi partir un an plus tôt, nous aurions gagné de l’argent. La fin de Messi pouvait être vue; si ce n’était pas l’année dernière, c’était ça. Faire du Barça une équipe gagnante, c’est faire un projet post-Messi de prendre une décision. Messi est assez vieux pour ne pas être au Barça. Et ils me disent : que vouliez-vous, qu’il prenne sa retraite ici ? Eh bien, non», a-t-il conclu.