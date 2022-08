Un nouveau virus a été découvert en Chine, selon les autorités sanitaires et les scientifiques de Taïwan. Ce dernier connu sous le nom de Langya henipavirus (LayV), a pour la première fois été découverte en 2018.

Le nouvel agent pathogène se transmet des animaux à l’homme, et pourrait provoquer des défaillances d’organes, rapporte un article du Blick mardi. À ce jour, 35 personnes auraient été contaminées.

Insuffisance hépatique

Le «LayV» appartient à la famille des paramyxovirus, qui se transmettent principalement par gouttelettes, comme le Covid-19. Il serait apparu dans les provinces chinoises du Shangdong et du Henan.

Selon le centre de contrôle des maladies taïwanais et une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, rapportée par le Taipei Times, 26 des 35 patients présentaient une infection au nouveau virus uniquement, sans autre maladie.

Ceux-ci ont développé des symptômes tels que fièvre, fatigue, toux, perte d’appétit, douleurs musculaires, nausée ou encore maux de tête. Plus de la moitié d’entre eux présentaient également une diminution des globules blancs, plus d’un tiers une insuffisance hépatique, et 8% une insuffisance rénale.

Chiens et chèvres

Les chiens et les chèvres semblent être les principaux porteurs du virus. Aucun cas de transmission d’homme à homme n’a pu être prouvé, et aucun décès n’a été rapporté pour l’instant.

Les laboratoires taïwanais ont annoncé vouloir développer une méthode normalisée de test de l’acide nucléique pour identifier et suivre l’évolution du Langya-Henipavirus chez les humains.