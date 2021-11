Un homme tue, brûle et cache dans une valise la fille de sa compagne enceinte, âgée de 4 ans

Le 26 octobre dernier, une jeune femme, âgée de 28 ans, est partie accoucher à l’hôpital d’Arad, en Roumanie, laissant son petit-ami s’occuper de ses deux enfants.

Mais rapidement, Crisan Florin Beniamin, 23 ans, a perdu ses moyens. Dans un accès de rage, il a cogné la tête de la fillette de 4 ans contre un mur de l’appartement.

Oscar, le petit frère d’Antonia âgé de 3 ans, a été témoin du meurtre de sa soeur. Le jeune homme a ensuite brûlé le corps qu’il a placé dans une valise pendant qu’Oscar regardait des dessins animés sur un smartphone.

La vidéosurveillance montre le meurtrier traînant la valise à roulette suivi du petit frère. En garde à vue, le compagnon a admis avoir tué la jeune fille, expliquant qu’il était incapable de s’occuper seul des deux enfants et que la situation s’aggraverait avec l’arrivée du bébé.

Le suspect a ensuite pris un taxi puis a caché le corps. Il est ensuite rentré chez lui et a menti à sa compagne lorsque cette dernière a appelé depuis l’hôpital et a demandé à parler à sa fille. Il lui a expliqué qu’Antonia ne voulait pas lui parler. Crisan Florin Beniamin a été inculpé et placé en détention provisoire.