Un an de prison avec sursis requis contre un ex-cadre de la police parisienne

Le parquet a requis un an d’emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d’amende contre un haut responsable de la police parisienne pour «recel d’abus de bien social» et «violation du secret professionnel», mercredi 7 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris.

Ancien contrôleur général, Jean-Yves Adam, 70 ans, est poursuivi pour avoir financé plusieurs voyages en puisant dans des fonds d’une société à l’origine déposés par les sponsors de courses automobiles auxquelles il participait comme pilote.

Il est également soupçonné d’avoir effectué pour des chefs d’entreprises des recherches d’informations, entre 2011 et 2014, dans un fichier de la police, le Système de traitement des infractions constatées (STIC).

L’ancien fonctionnaire a enfin comparu pour d’avoir pris des décisions favorables au bénéfice de nombreux commerçants de la place parisienne en échange de cadeaux: invitation à des soirées privées, des concerts, caisses de champagne…

«Le sens du relationnel»

Jean-Yves Adam avait «le sens du relationnel, le goût des belles choses qu’il ne se privait pas d’accepter», mais aussi «le coup de téléphone ou de bristol facile pour arranger la situation de ses connaissances», a décrit à l’audience le représentant du parquet, Grégory Weill.

Le magistrat a toutefois demandé au tribunal d’abandonner les poursuites de «trafic d’influence» (décisions favorables en échange de cadeaux) «au strict bénéfice du doute». Calme et affable, Jean-Yves Adam s’est défendu à la barre de toute contrepartie, se définissant comme une simple «courroie de transmission» des demandes. Son avocate a plaidé sa relaxe de toutes les poursuites.

Dans ses réquisitions, le parquet a par ailleurs réclamé trois mois d’emprisonnement avec sursis contre le responsable de la société de sponsors et un mois de prison avec sursis contre les trois entrepreneurs qui avaient bénéficié des informations fournies par le policier.

Ancien des renseignements généraux, Jean-Yves Adam a dirigé entre 2005 et 2013, un important service au sein de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la Préfecture de police (PP). Il avait dans un premier temps été mis en examen en 2014 à Paris notamment pour «corruption» et «abus de biens sociaux». Le jugement sera rendu le 25 octobre.

