UEFA : le hors-jeu semi-automatisé testé en Supercoupe d’Europe

France Football vient de faire une nouvelle annonce sur le Ballon d’Or 2022. Le Magazine français vient en effet de révéler la date de l’annonce des 30 nominés pour la très convoité récompense individuelle.

Ce sera le vendredi 12 août, date à laquelle les nominés pour la 66e édition du trophée seront annoncés pour recevoir les récompenses masculines et féminines, en plus des nominés pour le trophée Kopa, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans, et le trophée Yashin, pour le meilleur gardien de but.

La cérémonie de remise des prix proprement dite aura lieu à Paris le lundi 17 octobre. C’est beaucoup plus tôt que d’habitude en raison de la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui commence en novembre.

Lionel Messi est le détenteur actuel de la distinction individuelle la plus prestigieuse du football, après avoir remporté son septième titre record l’année dernière dans des circonstances controversées devant l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

La superstar de Barcelone et d’Espagne, Alexia Putellas, est la lauréate actuelle. De son côté, Pedri a remporté le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de l’année.

Gianluigi Donnarumma a remporté le prix Yashin, qui récompense le meilleur gardien de but du monde. L’Italien a remporté le prix après ses excellentes performances aux Championnats d’Europe l’été dernier.

Le Ballon d’Or de cette année sera la 66e édition de la cérémonie annuelle de remise des prix, et l’ailier anglais Sir Stanley Matthews a été couronné premier lauréat du prix en 1956.