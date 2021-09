Triste : une mère et trois enfants découverts assassinés après une soirée pyjama

Quatre cadavres ont été découverts dimanche matin dans une maison de Killamarsh, au centre de l’Angleterre.

C’est un proche qui, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, a donné l’alerte. Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, n’ont pu que constater le décès des 4 victimes.

Il s’agit de Terri Harris, 35 ans, de son fils John Paul, 13 ans, de sa fille Lacey, 11 ans, et de la meilleure amie de celle-ci, Connie, 11 ans.

Les quatre victimes ont été assassinées. Les causes de la mort n’ont pas été dévoilées. La jeune Lacey, 11 ans, avait invité sa copine Connie à venir passer la nuit chez elle pour une soirée pyjama.

Un suspect a été interpellé et inculpé du quadruple meurtre. Il s’agit de Damien Bendall, 31 ans. Selon des proches des victimes, le suspect et Terry étaient en couple. Le mobile du crime est inconnu.

«J’aurais aimé être là et vous sauver pour arrêter toute la douleur subie et vous dire que tout ira bien. Mais maintenant, je vis la pire chose qu’un parent puisse vivre» a écrit Jason Bennett, le père de John Paul et Lacey.