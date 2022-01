Tristan Thompson présente ses excuses à Khloe Kardashian après un test de paternité positif

Le Serbe sera à l’Open d’Australie. A travers une large publication sur son compte Instagram, le numéro un a confirmé avoir reçu une dispense médicale du gouvernement local pour pouvoir être présent. Les fans, révolutionnés.

La nouvelle que les fans de tennis souhaitaient recevoir a été confirmée. Novak Djokovic a annoncé qu’il participera à l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison, après avoir reçu une autorisation spéciale du gouvernement australien. Il ne reste plus qu’à savoir s’il devra se mettre en quarantaine ou s’il pourra s’entraîner dès son arrivée à Melbourne.

«Bonne année à tous ! Je vous souhaite à tous la santé, l’amour et le bonheur à chaque instant présent et que vous puissiez ressentir de l’amour et du respect envers les autres sur cette merveilleuse planète. J’ai passé des moments fantastiques avec mes proches pendant le reste et maintenant déjà Je pars en Australie avec un permis d’exemption. C’est parti en 2022 !», a-t-il écrit sur Instagram.

Malgré le fait que tous les politiciens, y compris le Premier ministre australien Scott Morrison, aient déclaré qu’il n’entrerait pas dans le pays s’il n’était pas vacciné, la réalité est que le meilleur joueur de tennis de la planète le fera et aura la possibilité de défendre la couronne à partir du 17 janvier. Son objectif : briser les 20 ‘Grand Chelem’ qu’il partage avec Rafael Nadal et Roger Federer.