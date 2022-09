«Tout le monde me traite…», Lewandowski vide son sac sur le Barça

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a placé le Bayern et Barcelone comme adversaires. L’entraîneur Julian Nagelsmann s’est prononcé sur le tirage affirmant qu’il espère infliger le même coup au FC Barcelone et à Lewandowski.

«Je respecte Barcelone, mais la première chose qui me vient à l’esprit est l’histoire de Lewandowski. J’espère qu’il sera possible d’obtenir des résultats similaires à ceux que nous avons obtenus avec le Barça ces dernières années», a déclaré l’entraîneur.

Le gardien Manuel Neuer n’a pas non plus oublié le buteur polonais : «Barcelone et l’Inter sont deux équipes importantes en phase de groupes. Ce sont de grands clubs et ils ont deux immenses stades. J’attends ces matchs avec impatience et c’est bien d’avoir l’opportunité de rencontrer Robert Lewandowski si tôt».