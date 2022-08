Tottenham : Antonio Conte renvoie 4 joueurs de l’équipe

Dans une information relayée par le média portugais, A Bola, l’entraîneur italien Antonio Conte a exclu quatre joueurs du club.

Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon et Harry Winks ont été retirés de l’entraînement de l’équipe principale de Tottenham, selon le journal The Evening Standard. La mesure a été prise peu après le retour de l’équipe à Londres après l’entraînement de pré-saison en Corée du Sud et explique l’absence du quatuor lors du match d’ouverture de la Premier League, samedi dernier, face à Southampton (victoire des éperons par 4-1).

Ndombele, Lo Celso, Reguilon et Winks ont désormais la porte ouverte pour quitter le club, malgré un contrat avec le club. Cependant, Tottenham fera avec le reste de l’équipe pour la suite du championnat anglais. Leur prochain match est face au Chelsea à Londre ce dimanche 14 août 2022 à 15h30 GMT.