Toni Kroos a expliqué pourquoi son trident de milieu de terrain avec Modric et Casemiro est si spécial

Lors d’une dynamique avec les médias officiels de l’équipe nationale allemande, dans laquelle il lui a été demandé d’organiser une Dream Team en ne considérant que les joueurs avec lesquels il a joué, Toni Kroos a expliqué pourquoi son trident de milieu de terrain avec Luka Modric et Casemiro est si spécial.

En choisissant à la fois le magicien croate et le milieu de terrain brésilien dans son équipe idéale de collègues, Toni a déclaré qu’ils se sont tellement démarqués ces dernières années car ensemble, ils remplissent toutes les conditions nécessaires dans un milieu de terrain.

«Avec Casemiro et Luka Modric, nous avons connu des années très réussies. Nous avons vraiment apprécié ensemble et c’est toujours amusant de jouer avec eux. Je pense que nous avons construit un trident au milieu de terrain qui couvre tout : l’agressivité, la technique, la défense et l’attaque. Tout est», a déclaré Kroos, dans des mots (2021) qui se trouvent dans la section My Dream Team de lachaîne YouTube du football allemand.

La vision, les parcours et l’intelligence de Luka Modric. Le punch, la technique et la lecture de jeu de Toni Kroos. Et le sacrifice, la couverture et l’équilibre de Casemiro. C’est un milieu de terrain qui a tout pour plaire.

Ce n’est pas un hasard s’ils sont figés dans le plus grand club de la planète depuis plus de cinq ans. Ils ont formé un trident qui restera à jamais dans l’histoire du Real Madrid et de tout le football mondial.

Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro ont remporté ensemble deux titres de champion, deux Supercoupes d’Espagne, trois UEFA Champions League, deux Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs. Héritage unique.

Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro ont été titulaires au milieu de terrain au cours de l’année (2017) avec le plus de titres (5) de toute l’histoire de Madrid. Grandeur éternelle.