Tite a explosé contre les arbitres du VAR pour ne pas avoir expulsé Otamendi

Non pas que ce fut une Superclassic décisive pour le Brésil, mais le coup de coude de Nico Otamendi à Raphinha était si flagrant et scandaleux que l’entraîneur scratch Tite n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son mécontentement.

Avec respect, mais très démonstratif, le sélectionneur brésilien a fait part de son mécontentement. Il lui paraît incroyable et inconcevable qu’avec des arbitres professionnels dans la cabine, le défenseur central de l’Albiceleste n’ait pas été sanctionné.

«Je vais enlever mon masque pour parler. Et je vais dire ce que j’ai dit dans le vestiaire pour l’arbitrage. Et je vais l’assumer. Cunha est un arbitre extraordinaire, sa qualité technique et sa perception sont très élevées, un aspect disciplinaire très élevé, mais l’arbitrage demande un travail d’équipe. Qui est dans le VAR ? C’est tout simplement impossible, je le répète, il est tout simplement impossible de ne pas voir le coude d’Otamendi à Raphinha», a-t-il déclaré, selon Globo Esporte.

«Est-ce que cela déterminerait le résultat? Je ne sais pas (…) Les arbitres VAR de haut niveau ne peuvent pas travailler comme ça. Ils ne peuvent pas. C’est inconcevable. Inconcevable n’est pas le terme que je voulais dire, mais je le dis ainsi parce que je suis éduqué.

Le Brésil et l’Argentine sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux équipes sont entrées invaincues dans le tournoi de la Coupe du monde.

Tite est l’entraîneur de l’équipe nationale du Brésil depuis 2016. Il compte 50 victoires, 13 nuls et 5 défaites.