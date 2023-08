Tina Knowles rejette la rumeur selon laquelle Beyoncé aurait snobé Lizzo

Pour Tina Knowles, sa fille Beyoncé ne cherche pas à mettre Lizzo au ban de son royaume. Il faut dire que l’interprète de Crazy in Love avait l’habitude de citer sa consœur en interprétant Break My Soul (The Queens Remix) au cours de sa tournée, et pour sa date dans le Massachusetts, elle a remplacé son nom par celui d’Erykah Badu.

Un changement qui arrive alors que l’interprète d’About Damn Time est dans la tourmente. Lizzo est en effet accusée de harcèlement – moral et sexuel – ainsi que de discrimination raciale, religieuse et de body shaming par trois anciennes danseuses.

Eh bien, aucun rapport pour Tina Knowles ! «Elle n’a pas non plus dit le nom de sa propre sœur, vous devriez vraiment arrêter», a écrit sur Instagram la maman de Beyoncé en réponse à la polémique.