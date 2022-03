Thibaud Vézirian avoue la vérité : «Zinedine Zidane au PSG ? Je…»

Georgina Rodríguez traverse un moment très spécial de sa vie. Après la première de son émission de télé-réalité «Soy Georgina», où elle a remporté diverses distinctions, la femme d’affaires attend des jumeaux avec Cristiano Ronaldo.

On sait que le mannequin, Georgina Rodríguez, a l’habitude de partager des moments de sa vie sur les réseaux sociaux. Récemment, on l’a vue montrer son ventre et ses followers n’ont pas hésité à lui adresser leurs meilleurs vœux face à cette nouvelle maternité.

Accompagnant la star portugaise, qui travaille actuellement pour Manchester United, Georgina Rodríguez a partagé quelques images d’une sortie en famille où cette fois-ci elle a choisi de montrer sa grossesse sous la forme d’une silhouette.

Une autre occasion de voir aussi le footballeur dans son rôle de père portant un de ses enfants dans une charrette, en attendant la naissance des jumeaux, qui arriveront l’été prochain.