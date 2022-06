Thiago Silva fait une annonce : «Si Neymar doit partir, il doit venir ici»

L’attaquant belge Romelu Lukaku est arrivé mercredi matin à Milan, où il doit passer une visite médicale pour boucler son retour à l’Inter sous forme de prêt, selon les médias, un an seulement après avoir été transféré à Chelsea où il ne s’est jamais imposé.

«Je suis très content», a glissé le buteur de 29 ans, qui a atterri un peu avant 07h00 à l’aéroport de Milan-Linate, avant de poser pour les reporters avec une écharpe de l’Inter, selon une vidéo diffusée notamment par la Gazzetta dello Sport.

Plusieurs dizaines de supporters l’avaient attendu en vain mardi soir, alors que l’administrateur délégué de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, avait annoncé dans l’après-midi l’arrivée imminente de «Big Rom».

Selon des médias italiens et anglais, Chelsea et l’Inter Milan ont trouvé un terrain d’entente pour permettre le retour en Italie de Lukaku. Un an après l’avoir vendu pour quelque 115 millions d’euros, l’Inter devrait pouvoir l’accueillir en prêt pour une saison contre une indemnité de 8 millions d’euros – hors bonus éventuels

Bien qu’il soit en vacances, Lukaku a suivi un plan de travail physique pour arriver préparé lorsqu’il sera placé sous les ordres de Simone Inzaghi, l’actuel entraîneur de l’Inter.

L’Inter a transféré Lukaku à Chelsea il y a un an pour 113 millions d’euros et maintenant il revient en prêt pour 8 millions plus variables.