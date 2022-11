Testée positive au SIDA, cette femme prend son sang avec du bissap et vend le mélange à ses clients innocents

Une femme dont l’identité reste inconnue a fait sensation après avoir révélé dans une émission de radio qu’elle était séropositive et mélange son sang avec du bissap et le vend pour infecter des consommateurs sans méfiance.

Les animateurs de l’émission avaient demandé à leurs auditeurs pour la plupart des commerçants de téléphoner et d’avouer quelque chose de regrettable qu’ils avaient fait dans le passé et dont personne n’était au courant. La femme a alors appelé et a fait la révélation choquante. Selon elle, après avoir découvert qu’elle était séropositive, elle s’est dit qu’elle ne mourrait pas seule et que Dieu lui pardonnerait.

Elle a affirmé avoir ajouté son sang au bissap qu’elle vend depuis six mois maintenant. «Je suis allé a l’hôpital. Ils ont dit que j’avais le VIH. Je n’avais pas d’argent pour me soigner. J’ai commencé à collecter mon sang et à l’ajouter au zobo et j’ai commencé à le vendre à beaucoup de gens», a-t-elle déclaré.