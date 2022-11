Tesla rappelle 321.000 véhicules aux États-Unis pour un problème de feux arrière

Les étudiants protestent contre l’allongement de l’internat pour les futurs médecins généralistes, certains craignant un manque d’encadrement.

Le ministre de la Santé, François Braun a assuré aux étudiants en médecine, qui protestent contre l’allongement de l’internat pour les futurs généralistes, que le gouvernement mettrait suffisamment de «maîtres de stage» à leurs côtés, dimanche, lors de l’émission «Le Grand jury» RTL-Le Figaro-LCI.

«J’entends et je comprends les inquiétudes des étudiants», a-t-il dit, alors qu’il était interpellé par Yaël Thomas, président de l’Anemf (étudiants en médecine) sur un éventuel manque d’encadrement lors de cette 10e année d’études supplémentaire (4e année d’internat).

«Nous mettrons le nombre de maîtres de stage nécessaire, suffisant pour vous encadrer. Nous augmenterons les postes d’enseignants en médecine générale, nous mettrons tout sur la table, tous les moyens pour que cette quatrième année soit vraiment une année professionnelle», a ajouté François Braun, alors que le projet de budget 2023 de la Sécurité sociale, qui prévoit cette réforme, revient en nouvelle lecture devant les députés lundi.

«Nous sommes en discussion avec un groupe de quatre personnalités qui est chargé (…) de revoir (…) ces quatre années de formation. À l’issue de ces travaux, nous évaluerons le nombre de maîtres de stage et je mettrai les moyens», a répété le ministre.

Il a aussi fait valoir que «la médecine générale est la seule spécialité en France qui n’a pas cette année de mise en responsabilité, de “docteur junior”. Et quand on regarde en Europe, (…) on est un des rares pays à ne pas avoir au moins quatre ans de formation de médecine générale».

Le ministre a démenti l’idée que cette 4e année soit destinée à gérer la pénurie de médecins dans les déserts médicaux. Elle «a pour objectif de donner une meilleure formation à nos futurs médecins généralistes», a-t-il assuré.

«C’est faire découvrir aux étudiants le plus tôt possible – aussi pendant cette quatrième année s’ils le souhaitent, ce n’est pas obligatoire – ces territoires pour qu’ils aient envie de s’y installer», a-t-il concédé.

