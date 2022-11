Surprise, Shakira et Gérard Piqué se seraient rencontrés en cachette

Shakira est toujours amoureuse de Gérard Pique. Le footballeur a récemment été aperçu devant la maison de la chanteuse colombienne. Ensuite, il a été rapporté par les paparazzis que la chanteuse avait été capturée quelques minutes plus tard dans la voiture de son ex.

En effet, Shakira et Piqué se sont disputés parce que le joueur s’était plaint de sa chanson Monotonía. Cela a été révélé par le journaliste espagnol Marc Leirado, qui était à l’extérieur de la maison de la chanteuse colombienne et a tout vu. Le journaliste l’attendait pour lui poser des questions sur la chanson, et il a été surpris quand il a vu Piqué arriver à la maison,

«Il y avait une voiture arrêtée à la porte de Shakira et je ne savais pas que c’était celle de Piqué. Alors, je suis resté là un moment et je lui ai posé des questions sur la chanson. Alors, j’y suis resté un moment», a commenté le journaliste dans une émission d’América TV. Le journaliste a ajouté que Piqué avait quitté la maison qu’il partageait avec Shakira assez bouleversé et s’était rendu dans sa voiture.

Quelques instants plus tard, le journaliste a dit que Shakira a suivi Piqué dans sa voiture. «La porte du garage de Shakira s’ouvre, Shakira est sortie avec sa voiture dans la même rue où Piqué était parti. Elle a laissé Gerard Piqué», a-t-il déclaré. Dans un portail espagnol, Marc Leirado a souligné qu’après avoir vu le Colombien laisser derrière lui Piqué, il a également commencé à les suivre mais les a perdus en chemin, et a ajouté : «J’ai l’intuition qu’ils sont allés quelque part ensemble et je ne sais pas où».