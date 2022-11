La joueuse la plus belle au monde avoue la vérité : «Je le dis et je le jure. Cristiano Ronaldo est…»

Après 12 ans d’amour, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé, il y a quelques mois, qu’ils avaient mis fin à leurs relations, la chanteuse a récemment sorti un nouveau single dans lequel elle en dit plus sur les raisons de leur rupture.

Le 19 octobre dernier, Shakira a dévoilé une chanson en duo avec le chanteur Ozuna. Dans ce morceau intitulé «Monotonia», l’artiste y évoque sa rupture avec Gérard Piqué.

«Tu as soudainement changé. Tu m’as quittée à cause de ton narcissisme. Je courais pour une personne qui ne marchait même pas pour moi. C’est un adieu inévitable. Tu as oublié ce que nous étions,» chante-t-elle.

Des paroles explicites qui prouvent que leur couple battait de l’aile. Seulement quelques semaines après l’annonce de leur séparation, Gérard Piqué n’a d’ailleurs pas hésité à s’afficher aux bras d’une nouvelle femme. La dénommée Clara Marti est une étudiante de 23 ans et fréquente le footballeur depuis de nombreux mois déjà.