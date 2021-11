Suprise ! Manuel Neuer a choisi son gardien préféré de tous les temps

2020 a été atypique pour Ronaldinho car il a subi de nombreux malheurs dans sa vie mais finalement, grâce à certaines entreprises, il a réussi à gagner plus de 1 million de dollars après sa sortie de prison.

Ronaldinho faisait sûrement partie de ces personnes qui attendaient la fin de 2020 pour commencer 2021 avec plus de chance. En plus de la pandémie de Covid et d’avoir sa mère dans un état grave, Ronaldinho a dû passer quelques mois en prison pour port de faux passeports, il était en faillite et a été fortement interrogé par tous ses followers.

L’ancien joueur du FC Barcelone a dû payer près de 150 000 dollars et on pense que son ami Samuel Eto’o est celui qui lui a prêté l’argent. Après sa sortie de prison, les médias brésiliens ont affirmé que Ronaldinho n’avait que 6 dollars sur son compte bancaire et c’est pourquoi ils l’avaient déclaré en faillite.

Cela semble être resté dans le passé et aujourd’hui, la vie de Ronaldinho semble être plus similaire à celle qu’il menait lorsqu’il jouait avec Lionel Messi au FC Barcelone.

Les dernières entreprises de Ronaldinho semblent avoir porté leurs fruits et c’est pourquoi on estime qu’il a gagné plus de 1 million de dollars en seulement 4 mois. Bien que ce soit peu auquel Ronaldinho était habitué, c’est un grand nombre pour son présent.

Ronaldinho a rejoint Jair Bolsonaro, président du Brésil, et a commencé à être une sorte d’ambassadeur du pays. Il rejoint également un groupe musical qui a déjà dépassé le million de vues et lance sa propre marque de gin bio.

Ces entreprises ainsi que la publicité et les sports électroniques sont ce qui a généré un bénéfice millionnaire pour Ronaldinho.