Steven Gerrard : sa fille trouve l’amour chez le fils d’un haut commandement du crime organisé (photos)

Lilly, 18 ans, sort actuellement avec Lee Byrne et les deux ont été vus cet été à Ibiza. Il est le fils d’un prétendu collaborateur de Daniel Kinahan.

La fille de Steven Gerrard est amoureuse. Lilly, 18 ans, a trouvé l’amour dans les bras de Lee Byrne, un fils de 23 ans d’un proche associé présumé de l’un des plus grands noms du crime organisé britannique.

Tel que publié ce dimanche par le tabloïd britannique The Sun, Lilly sort avec Lee depuis au moins avril et cet été, ils ont profité des eaux d’Ibiza accompagnés de plusieurs amis.

De plus, les deux ont partagé des images sur les réseaux sociaux, comme une dans laquelle il embrasse la tête de la jeune femme et une autre voyageant en jet privé pour rentrer chez elle.

Logiquement, et comme le soulignent les médias eux-mêmes, rien ne laisse absolument penser qu’ils sont impliqués dans un gang ou dans un crime. Et c’est que Lilly a déjà été photographiée la semaine dernière avec son beau-père Liam lors d’un appel vidéo.

Le père de Byrne est, selon les informations d’un tabloïd, un proche de l’homme d’affaires irlandais Daniel Kinahan, un nom associé à des meurtres en Angleterre, au blanchiment d’argent et à une entreprise de trafic de drogue plus que lucrative.

Le lien présumé de Liam Byrne avec le cartel de Kinahan a fait surface en 2018 devant la Haute Cour d’Irlande. À l’époque, il a été affirmé qu’il était au «plus haut niveau» du crime organisé, et les avocats ont affirmé que Byrne était «un associé et lieutenant proche et de confiance» de Kinahan, un patron du crime présumé interdit d’entrer aux États-Unis et un des grands objectifs de la National Crime Agency du Royaume-Uni.

Byrne a fait l’objet d’une enquête par les autorités plus tôt cette année lorsqu’il a écrasé sa BMW M3 de plus de 91 000 € et plus tôt après la saisie d’une montre Breitling ornée de diamants et de diverses pierres précieuses.

Selon l’ancien chercheur Henry Ainsworth pour The Sun, les criminels dépensent souvent des milliers d’euros pour des montres haut de gamme, puis les embellissent pour «être utilisées comme paiement ou avance pour les expéditions de drogue» ou pour les déplacer à travers le monde de manière simple et les revendre. chaque fois que nécessaire.

Les parents aussi unis

Lee et Lilly profitent continuellement de rendez-vous différents, ils ont été vus dans un café, dans un appartement à Formby ou se promenant à proximité avec les deux chiens de la famille Gerrard, Barney et Blondie.

De plus, The Sun mentionne une vidéo présumée enregistrée à Ibiza dans laquelle l’ancien footballeur apparaît avec Liam Byrne et ils ont plaisanté sur l’invitation d’un fan d’Aston Villa chez Liam au Royaume-Uni.