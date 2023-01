Son mari est accusé de gay, elle réagit et avoue la vérité

Grace Makun, l’épouse du célèbre styliste, Yomi Casual, a réagi à l’allégation selon laquelle son mari est accusé de gay.

L’allégation a fait la une des journaux sur certains blogs et plateformes d’actualités et Grace avait décidé de remettre les pendules à l’heure. Dans une longue publication sur Instagram, Grace a averti que l’hypothèse irrespectueuse orchestrée contre la personnalité et la famille de son mari devrait être arrêtée.

Elle défie quiconque ayant la preuve que Yomi Casual est gay comme spéculé en ligne de le révéler dans les 24 heures suivant sa publication sur les réseaux sociaux. Selon elle, compte tenu de la nature de la marque de son mari, il fait attention à son sens vestimentaire contrairement à beaucoup d’hommes et cela ne doit pas être traduit comme étant gay.

Grace a noté qu’il n’y avait pas de chaos dans sa maison ou n’avait aucune raison de traîner son mari sur des problèmes inexistants, ajoutant que la calamité s’abattrait sur ceux qui propagent les mensonges.

Elle a écrit : «Je veux m’adresser à ceux d’entre vous qui m’ont marqué et m’ont envoyé des DM concernant une hypothèse très irrespectueuse et les rumeurs indirectes, orchestrées contre la personnalité de mon mari et ma famille pour ARRÊTER S’IL VOUS PLAÎT.

Même si la plupart d’entre vous aiment voir les autres tomber, je pense qu’il est trop tôt dans l’année pour souscrire à toutes ces” super histoires” conçues pour travailler sur vos esprits et créer des tendances et un engagement inutiles.

Avec la permission de mon mari, j’ose le soi-disant blogueur et tous ceux d’entre vous qui insinuent en savoir trop pour apporter des preuves qui confirment que Yomi est “gay” comme spéculé sans fait par vos camps diaboliques dans les 24 heures.

Nous savons tous que le monde de la mode occidentale est englouti par de tels traits et c’est stigmatisant mais cela ne suffit pas pour lui taguer ce qu’il n’envisage même pas de devenir ou d’être dans un autre monde. Ce n’est pas non plus un crime pour un gars de bien paraître, de représenter sa marque et de s’accorder une attention de qualité. Cela ne devrait pas être traduit par être gay simplement parce que la majorité des hommes font moins attention à leur apparence et que soudain, son apparence et ses caractéristiques aimables représentent des injures. ARRÊTEZ AVEC LA DIFFAMATION DÉJÀ.

Cela dit, notre famille est intacte sans aucune forme de chaos ni aucune raison pour que mon mari et moi nous traînions n’importe où sur un problème NON EXISTANT. ARRÊTEZ de me taguer et allez demander à votre blogueur préféré de vous épargner tout le stress et le suspense en déchaînant son spectacle de honte dans les 24 heures ou mourrez pour vous avoir fait gaspiller votre argent durement gagné en données sans raison.

Au-delà de tous les mensonges, nous continuerons à être guidés sur le chemin de la vérité, de l’amour et du respect les uns pour les autres. Tout blogueur ou individu qui n’arrêterait pas de diffuser des nouvelles fabriquées et blessantes sur cet homme, je le connais depuis 5 ans de mariage et depuis 13 ans d’amitié».