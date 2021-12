Simone Biles : la star américaine berce un bikini floral et prend la pose sur la plage

Après 10 ans de parade nuptiale et 2 enfants, Shakira et Gerard Piqué pourraient atteindre l’autel très bientôt.

Après 10 ans à être l’un des couples préférés dans le monde des célébrités, Shakira et Piqué sont loin de se marier et de célébrer leur mariage, selon leur ancien manager. Rappelons qu’actuellement, Shakira a deux enfants : Sasha et Milan Piqué, cependant, elle n’épouse toujours pas le footballeur.

Shakira et Piqué se marient ?

Dans une interview pour l’émission Suelta la sopa, l’ancien manager de Shakira, Jairo Martínez, a assuré que les projets de mariage entre le chanteur colombien et Gerard Piqué pourraient être plus proches que jamais, car bien que le couple n’ait pas parlé de cette question, Martinez ne voudrait pas soyez surpris si Shakira et Piqué ont frappé l’autel en un rien de temps.

«Quand une personne fait ressortir le meilleur de vous, c’est un bon être humain, mais la Shakira qui est avec Gérard est la meilleure Shakira que j’aie jamais vue», a déclaré l’ancien manager de l’interprète de «Girl Like Me».

Pourquoi Shakira n’a-t-elle pas épousé Gérard Piqué ?

Shakira et Gerard Piqué se fréquentent depuis 10 ans et ont 2 enfants, cependant, c’est la chanteuse qui ne veut pas se marier, car dans une interview Shakira a révélé la raison pour laquelle elle ne veut pas aller à l’autel et c’est qu’elle a peur du mariage.

«Le mariage me fait peur. Je ne veux pas qu’il me considère comme sa femme. Je préférerais qu’il me voie comme sa petite amie», a déclaré Shakira.

Bien que Shakira et Gerard Piqué nous aient montré sur les réseaux sociaux l’amour infini qu’ils ont l’un pour l’autre, il semble que cet amour pourrait se consolider à tout moment et que nous aurons bientôt la nouvelle que Shakira et Piqué se marient.