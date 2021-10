Simeone a parlé et laissé des concepts très intéressants sur le football actuel

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, l’Argentin Diego «Cholo» Simeone, a avoué qu’il «écoute beaucoup» les joueurs avant de prendre ses décisions.

«J’écoute beaucoup les joueurs et cela ne signifie pas du tout faiblesse. Je m’ouvre toujours pour écouter leurs besoins, pour écouter ce qu’ils voient, mais ensuite je décide. Si j’ai quelque chose, je ne suis pas un imbécile. Je peux être un mauvais entraîneur, mais je suis sûr d’être un imbécile. Je ne le fais pas et je cherche le chemin qui me mène le plus vite», a souligné Simeone lors d’un entretien avec l’ancien entraîneur de l’équipe nationale espagnole Vicente Del Bosque.

L’entraîneur du «matelas» a également fait référence à Marcelo Bielsa, entraîneur de Leeds United en Angleterre, et a déclaré: «Bielsa, qui était très structuré, qui avait des mouvements très mécanisés, a commenté que sa plus grande fierté était que le joueur soit entré sur le terrain et ait fait quelque chose qu’il a décidé lui-même. La mécanisation génère un stimulus pour répéter les choses et c’est là que l’autre ‘vous’ doit apparaître et l’ajouter à ce que disent les entraîneurs».

Simeone a également commenté que «dans le football d’aujourd’hui, vous ne dribblez plus. Aujourd’hui, tout est positionnel, je fais la supériorité numérique ici, là. Et le talent ? Et l’individu ? Et le dribble ? Et l’évitement ? Et se débarrasser d’un homme qui brise toute la structure ? Qui l’a ? (Thomas) Lemar, João (Felix) ou (Ángel) Correa ; très peu», a-t-il déclaré, faisant référence aux joueurs de son équipe actuelle.

Interrogé sur ses fils Giovanni, Gianluca et Giuliano, l’entraîneur argentin a souligné «Chacun a sa propre personnalité. Tous les trois sont des garçons fantastiques. Très nobles. Ceux qui ont travaillé avec eux, la première chose dont ils me parlent, c’est d’eux en tant que personne et cela me remplit de fierté».

«Nous, en tant qu’entraîneurs, ne sommes pas des parents de footballeurs, mais nous sommes des pilotes. Les mots ne valent pas la peine. Ce qui reste, ce sont des gestes, des regards, des formes et, surtout, des actes. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer de l’affection ou de la colère», a-t-il conclu.