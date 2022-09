Shakira sort de son silence : «C’est l’étape la plus sombre de ma vie…»

Dans une interview exclusive pour le magazine ELLE, la chanteuse colombienne s’exprime pour la première fois après sa rupture avec le footballeur du FC Barcelone

Trois mois seulement après avoir annoncé sa séparation d’avec Gerard Piqué, Shakira a rompu son silence. Dans une interview exclusive pour le magazine ‘Elle’, la chanteuse colombienne s’est confiée sur la façon dont la rupture avec le footballeur du FC Barcelone l’a affectée, pour qui elle assure que «j’ai laissé ma carrière au second plan».

«C’est la première fois que je parle de cette situation dans une interview. Je suis resté silencieux et j’ai juste essayé de tout assimiler. Hmmm, et ouais, c’est dur d’en parler , surtout que je suis encore en train de le vivre.” et parce que je suis aux yeux du public, et parce que notre séparation ne ressemble pas à une séparation normale. Donc ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile», commence-t-elle en racontant sa récente séparation.

Sur la façon dont ses deux enfants ont vécu la rupture, elle explique : «J’ai essayé de cacher la situation à mes enfants. J’essaie de les protéger, parce que c’est ma priorité dans la vie. Mais ensuite, à l’école, ils entendent des choses de leur amis ou Ils trouvent des nouvelles désagréables sur Internet, et cela les affecte, vous savez?»

Le Colombien raconte que «parfois j’ai l’impression que tout cela est un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donne . Mais non, c’est réel. […] Comme je l’ai dit, c’est probablement l’étape la plus sombre de ma vie. la vie.”

«Peu importe comment les choses se sont passées ou comment Gérard et moi nous sommes sentis en tant qu’ex-partenaires, il est le père de mes enfants. Nous avons un travail à faire pour ces deux garçons incroyables, et je suis convaincu que nous trouverons ce qui est le mieux pour leur avenir.» leurs propres rêves dans la vie et quelle est la solution juste pour tout le monde», dit-elle

Avec la naissance de ses enfants, Shakira elle-même explique qu’elle a dû prendre une décision et a tout laissé pour Gérard et sa famille :

«Gérard, en tant que footballeur, voulait jouer au football et gagner des titres, et je devais le soutenir. Je veux dire , que l’un des deux a dû faire un sacrifice, n’est-ce pas ? Et donc, l’un des deux a dû faire cet effort et ce sacrifice.

Et je l’ai fait. J’ai mis ma carrière en arrière-plan et je suis venu en Espagne, pour le soutenir pour que je puisse jouer au football et gagner des titres. Et c’était un acte d’amour».

La chanteuse n’a pas hésité à répondre à l’une des questions les plus répétées. ‘Te Felicito’ s’adresse-t-il au footballeur du FC Barcelone ?:

«Je peux seulement dire que consciemment ou inconsciemment, tout ce que je ressens, tout ce que je vis, se reflète dans les paroles que j’écris, dans les vidéos que je fais. C’est ma façon de Comme je l’ai déjà dit, ma musique est ce canal».

Shakira, à propos de son différend avec le Trésor

Le gouvernement espagnol a accusé la chanteuse colombienne de fraude fiscale pour laquelle elle risque jusqu’à huit ans de prison. Loin d’être d’accord avec le Trésor public, l’artiste a décidé d’aller en justice :

«Ce sont de fausses accusations. […] J’ai payé tout ce qu’ils disaient que je devais, avant même qu’ils ne portent plainte. Donc en réalité je ne dois rien eux n’importe quoi.»