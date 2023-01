Shakira : son attitude qui confirmerait sa mauvaise relation avec les parents de Gerard Piqué

Le roman entre Shakira et Gerard Piqué semble avoir un nouveau chapitre chaque jour. Alors que Shakira prépare son dernier déménagement à Miami et que Piqué semble faire face à sa première crise avec Clara Chía Martí, à chaque fois qu’ils se croisent, quelque chose se passe.

Comme nous vous l’avons dit, Shakira et Gerard Piqué ont participé à l’événement de Noël pour leur plus jeune fils, Sasha, bien qu’ils aient été vus très éloignés l’un de l’autre et se soient à peine parlé. Cependant, il y a une autre attitude du chanteur qui s’est démarquée dans la journée.

Bien qu’étant au même endroit, Shakira n’est pas allée saluer la mère de Gerard Piqué, Monserrat Bernabéu. C’est la même attitude que celle de Barranquilla a adoptée lors du match de baseball de Milan.

Cette action confirme les rumeurs de mauvaise relation entre Shakira et les parents de Gerard Piqué. C’était un sujet dont on parlait beaucoup quand ils étaient en couple et ça semble avoir empiré maintenant, puisqu’ils n’ont rien à faire semblant.

En plus de cette rumeur, il y avait aussi celle selon laquelle Shakira n’avait pas de bonnes relations avec les épouses des amis de Gerard Piqué. C’est pourquoi le Catalan appréciait beaucoup plus l’attitude de Chía Martí envers ses proches.

L’origine des rumeurs de mauvaise relation entre Shakira et sa belle-famille

Comme on vous le disait, cette rumeur court depuis longtemps selon laquelle Shakira n’entretenait pas de bonnes relations avec sa belle-famille, qui a la réputation d’être quelque peu exigeante.

Bien que Gerard Piqué ait tenté de les faire coexister, la vérité est que ses parents n’auraient jamais pleinement approuvé la Colombienne, qu’ils jugeaient prétentieux.