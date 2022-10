Shakira fait pleurer ses fans avec un message sur Gerard Piqué : «Ce n’était pas…»

Après avoir annoncé qu’elle viendrait avec tout avec son prochain album, la chanteuse sort peu à peu des traces de ses chansons inspirées par son ex-partenaire.

Ce jeudi, Shakira a fait pleurer ses millions de followers en annonçant son nouveau single sur Piqué, comme l’ont souligné ses fans. Après que la chanteuse ait annoncé dans sa dernière interview qu’elle était très inspirée de travailler sur son nouvel album, elle a lentement laissé tomber des allusions à ses prochaines chansons.

Le mois dernier, Shakira a rompu le silence et a parlé pour la première fois de sa séparation d’avec Gerard Piqué et l’a fait avec une longue interview et une séance photo où elle a l’air spectaculaire. Elle a également révélé au célèbre magazine de mode comment elle se sent et à quel point la situation a affecté ses enfants.

«Oui, j’ai déjà un album complet qui m’excite beaucoup. Et certaines chansons que vous entendrez sous peu, certaines sont des collaborations. Certains sont en anglais et d’autres en espagnol, différents genres… Quand j’ai senti que je manquais de force, comme si je n’avais pas de jambes, ces jours-là j’écrivais des chansons et je sentais que je revivais et que je sortais renforcée», a avoué Shakira.

Il y a quelques semaines, Shakira est devenue virale après la révélation d’images dans lesquelles on la voit accompagnée de la chanteuse Ozuna. Plus tard, on a appris que le duo travaillait sur une nouvelle chanson pour le colombien intitulée «Monotonía».

Après cela, on ne savait rien du nouvel album de Shakira jusqu’à aujourd’hui, lorsqu’elle a surpris ses followers avec une vidéo montrant la phrase «Ce n’était pas de ta faute».

En quelques minutes seulement, la publication du chanteur a été remplie de likes et de milliers de commentaires qui ont montré à quel point ils étaient impatients d’entendre le nouveau single.

«C’était la faute de Piqué», «Arrêtez de vous excuser, c’était sa faute», «Il faut remercier l’indicible pour cette chanson», «J’ai l’impression que cette phrase n’est pas pour lui, mais pour elle-même», ont écrit ses followers, qui a également partagé des mèmes sur différents réseaux sociaux pleurant sur la phrase désormais célèbre de Shakira.

