Une femme lâche la vérité : «Je le jure. Mon chien Manou me faisait atteindre l*0rgasme…»

Le rappeur ivoirien Didi B membre du groupe ivoirien Kiff no beat s’est officiellement mariés avec sa fiancée Saraï D’hologne ce samedi 8 octobre 2022.

Après plus de neuf ans passés ensemble, le rappeur Didi B et sa fiancée Sarai ont scellé leur union ce samedi à la mairie.

Didi B avait demandé sa petite amie en fiançailles le 27 août dernier lors de son concert au Palais de la culture de Treichville.

Rappelons que, lors d’une interview avec Konnie Touré le rappeur avait révélé les circonstances dans lesquelles il a rencontré son épouse Saraï, à qui il ne rate jamais l’occasion de rendre hommage.

«On s’est rencontré sur les réseaux sociaux. Je suis rentré dans son inbox pour lui écrire mais elle ne m’a pas calculé au début. Après elle m’a répondu, on a calé un rendez-vous pour se rencontrer et on est devenu des amis. Elle m’a beaucoup conseillé sur les clashs que je faisais dans le game. Et après c’est moi qui ai insisté pour qu’on soit ensemble».

En Février 2022, c’était Saraï qui faisait une belle déclaration à son homme et revenait sur leurs premiers contacts.

«Diyilem m’a écrit pour la première fois fin de l’année 2011. Et j’ai répondu début 2012. (Il mentait qu’il voulait être mon meilleur ami). Je venais d’obtenir mon Bac et je me souviens qu’à l’Université, une amie n’arrêtait pas de me parler de lui, disant qu’il cherchait à me contacter et qu’il parlait de moi tout le temps sur Twitter.

Je n’avais pas connaissance du groupe ni de qui il était. J’ai juste su le jour où on s’est croisés, que ce petit-là allait d’une quelconque manière faire partie de ma vie encore longtemps et que j’allais sûrement rigoler les années à venir. Malgré les aléas de la jeunesse, il a toujours été présent quand il le fallait, et on a su se retrouver.

De l’époque où on empruntait le gbaka de Bingerville à la Riviera, où il venait me chercher pour me raccompagner ensuite, même quand on partageait nos écouteurs, des rdv au quartier (vous savez les balades où vous êtes Tchass et vous lovez devant la maison des gens ? ) jamais je n’ai rencontré quelqu’un d’aussi bienveillant tant émotionnellement que physiquement.»