Il attaque Wanda Nara, l’ex de Mauro Icardi : «Avant je conduisais ça et maintenant…»

Le Real Madrid affrontera Getafe ce samedi, dans un énième derby dans la capitale espagnole pour la Liga.

En marge de ce match, Carlo Ancelotti a souligné que, tout au long de sa carrière d’entraîneur, seuls deux joueurs lui ont demandé de ne pas jouer la veille d’un match.

«L’important est de bien évaluer la fatigue. Le joueur n’est pas si sincère dans ce sens. Il va dire qu’il va bien et parfois il n’est pas sincère et il se blesse. Je préfère le joueur qui me dit qu’il préfère arrêter, mais en 30 ans, seuls deux joueurs m’ont dit cela : Pepe, en finale de Ligue des champions, et Seedorf en match de Serie A», a déclaré l’entraîneur italien, dans des déclarations reproduites par Cadena Cope, commentant également l’absence de Benzema lors du match contre Getafe.

«Il a joué deux matchs presque d’affilée au bout d’un mois et il est un peu dépassé. Cette blessure l’a un peu ralenti, mais je vois le même Karim. Nous ne sommes pas du tout inquiets. Il fait la même chose qu’il fait toujours, vraiment», a-t-il déclaré.