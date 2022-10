Comme jamais auparavant, Lionel Messi a parlé de son côté romantique avec Antonela Roccuzzo

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a dévoilé quelques détails intimes sur sa vie de famille : ses amis, ne pas pouvoir sortir en paix et la personnalité de ses enfants.

Lionel Messi est «normal, comme tout le monde». Bien qu’il soit le meilleur joueur de football du monde, reconnu partout et adoré par des millions de personnes à travers le monde, bien qu’il ressemble à un extraterrestre jouant au ballon, il est humain.

C’est ce qu’affirme Leo, qui a dévoilé son côté le plus intime dans une interview : il a évoqué son «côté romantique» avec Antonela Roccuzzo, sa facette de père et sa relation avec ses enfants.

En dialogue avec Sebastián Vignolo pour Star+, Messi a raconté quelques particularités de sa vie personnelle, en dehors du football.

«Je suis normal, comme tout le monde. Là-bas, les gens imaginent n’importe quoi et je suis normal, comme tout le monde. J’ai été élevé de façon modeste, avec les valeurs que mes parents m’ont inculquées, j’ai renforcé tout ça. à Barcelone, un club aux valeurs très marquées, identifiées. J’ai toujours grandi avec cette philosophie.»

En revanche, Leo a expliqué: «J’ai peu d’amis. De vrais amis. Après ma famille. Je me suis toujours beaucoup réfugié en eux, le plus important et là où je me sens heureux, je n’ai pas besoin de beaucoup plus.»

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a expliqué comment il traverse la situation d’être reconnu partout et souvent de ne pas pouvoir sortir avec la famille dans les lieux publics :

«Oui, souvent j’échoue aussi à cause de cela. Les enfants racontent moi «allons-y ici, là-bas» et je leur dis non. C’est vrai qu’il me manque beaucoup de choses. Ils ne souffrent pas, on s’interdit de faire beaucoup de choses, pas pour rien, c’est bien de sortir, mais c’est bien d’avoir des moments seuls en famille. Quand on peut on fait notre sortie en famille.

Messi, intime comme peu de fois, a également avoué qu’il aime être romantique avec Antonela Roccuzzo : «J’ai mon côté romantique de temps en temps, ha… Je suis avec Anto depuis de nombreuses années, donc de temps en temps c’est bien faire des choses différentes. Nous ne sommes jamais allés à la Tour Eiffel, nous étions proches.

Nous y sommes allés il y a longtemps, de nombreuses années, avant la naissance de Thiago, nous sommes venus et nous nous sommes bien amusés, mais le sujet de la nourriture dans la tour, non … Je suis plus que normal.»

D’autre part, le footballeur du Paris Saint-Germain a expliqué ce qu’il ressentait en déménageant à Paris et comment ses enfants l’ont vécu :

«Les garçons commencent les cours maintenant. La vérité, c’est que ce sont eux qui se sont le mieux adaptés. C’est ce qui nous a plu. le plus j’étais inquiet. Qu’ils commencent l’école, qu’ils se fassent de nouveaux amis. C’était quelque chose de très normal, de très simple, nous avons beaucoup souffert pour cela.

Je me souviens du premier jour en les laissant à la nouvelle école et nous sommes partis en pleurant, en souffrant pour eux, la vérité c’est qu’on est devenus la tête à péter parce que c’était spectaculaire».

A propos de ses enfants, Messi a fait une confession surprenante : «Je suis celui qui les pète le plus, elle passe plus de temps avec eux à cause des voyages, à cause des jeux… Ils me donnent plus de balle, elle leur donne un a un peu plus de merde quand je mets les points dedans.

Parfois trop… j’essaie de leur apprendre à valoriser les choses et qu’il faut gagner des choses au jour le jour et pas parce qu’ils ont la chance d’avoir la possibilité d’avoir beaucoup de choses à penser c’est facile.»

En ce sens, il a révélé que parfois il laisse ses enfants gagner parce que Mateo, son deuxième fils, est un mauvais perdant comme lui :

«Il est comme moi quand j’étais petit. C’est mauvais. Il n’aime pas perdre quoi que ce soit, il perd et commence à faire du quilombo, à se battre avec les frères. Ce que j’étais quand j’étais petit. Il ne sait pas perdre, il n’aime pas ça et pour éviter que plusieurs fois je le laisse gagner.»

A propos de Thiago, l’aîné des Messis, il a assuré qu’il a une personnalité très différente, plus calme, alors que Ciro (le benjamin) n’a toujours pas de caractère établi :

«C’est un phénomène, calme, bon, au-delà du bien. Mateo est bien au contraire. Ciro n’a toujours pas défini sa personnalité, il copie beaucoup Mateo, ils vont tous les deux à l’encontre des plus grands»

De plus, Leo a assuré qu’il préférait ne pas rôtir : «Je n’aime pas tellement rôtir, je préfère accompagner. Ici l’année dernière, Fide (Ángel Di María) l’a fait, à Barsa Luis (Suárez), mon frère. Si je le fais, je le fais juste pour la famille, les enfants, Anto… Je n’aime pas ça.»