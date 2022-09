Shakira : c’est le conseil que lui a donné son père dans sa séparation d’avec Gerard Piqué

William Mebarak, père du compositeur colombien, l’a personnellement conseillée au pire moment après la séparation du footballeur.

Shakira est l’une des plus grandes artistes latines qui a réussi à réussir à l’international mais qui capte aujourd’hui l’attention de tous en raison de son divorce controversé avec le footballeur Gerard Piqué, avec qui elle a eu une relation pendant 12 ans et avec qui elle a eu ses deux enfants, Sasha et Milan pour qui elle se battrait pour sa garde, puisqu’elle veut aller vivre à Miami pour les éloigner des paparazzi et en ces temps difficiles celui qui l’a conseillée était son père, William Mebarak et c’est ce qu’il lui a dit.

Bien que Shakira rencontre un succès retentissant avec son dernier album «Je vous félicite» qu’elle interprète avec Rauw Alejandro et qui a réussi à se positionner comme l’un des thèmes musicaux les plus marquants au monde, sa tête pense à résoudre tous ses problèmes personnels.

Il ne faut pas oublier qu’un autre des problèmes que traverse Shakira est le procès auquel elle doit faire face pour fraude fiscale puisque pendant deux ans, elle n’a pas payé ses impôts et pourrait même aller en prison pour ses problèmes avec le Trésor espagnol.

Mais le principal problème dans la vie de Shakira est sa séparation d’avec Gerard Piqué, puisqu’il a été annoncé en début d’année que le couple serait en crise, et cela a été définitivement confirmé par une déclaration en juin.

La prochaine étape pour la chanteuse colombienne de 45 ans est de pouvoir quitter Barcelone et de s’installer dans son manoir à Miami, situé sur North Bay Ride, évalué à 12 millions de dollars et qui était l’endroit où elle vivait avant sa relation avec le footballeur.

En raison de sa séparation scandaleuse d’avec Piqué, Shakira a tenté de se réfugier dans ses deux enfants, Sasha et Milan et aussi dans sa famille, principalement dans sa famille, William Mubarak qui a conseillé la chanteuse dans le moment difficile et via Instagram.

«Ça a été beaucoup cette année et tu continues encore avec tes 91 ans à m’enseigner la résidence et l’amour sans limites», a écrit Shakira à côté de la vidéo émouvante et a ainsi avoué le rôle important que son père a au milieu de son divorce avec Piquer.

Alors qu’il tente de résoudre les problèmes juridiques de garde de ses enfants, son ex-mari, Gerard Piqué, profite déjà de sa nouvelle petite amie, nommée Clara Chía Martí, qui n’a que 23 ans et 11 ans de moins que le footballeur.

Cela n’aurait pas bien plu à Shakira, qui pour cette raison a pris la décision de déménager. Pendant ce temps, l’athlète espagnol, par le biais d’un communiqué, a demandé que la vie privée de la famille soit respectée.