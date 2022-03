Shakira, à Gérard Piqué : «Tu es fait d’un matériau que seul Dieu connaît…»

Après que le défenseur central ait atteint 600 matchs en tant que joueur du Barça, le couple du défenseur ne tarit pas d’éloges sur lui.

A l’occasion de son 600e match avec le FC Barcelone, quelque chose que seuls Messi, Xavi, Iniesta et Busquets ont surmonté, Shakira n’a pas tari d’éloges sur Gerard Piqué, défenseur central du Barça et père de ses deux enfants.

«600 matchs ! Je ne pense pas avoir déjà fait 600 concerts. Vos réalisations sont sans précédent. L’histoire est un présent continu et vous êtes là pour continuer à forger la vôtre, celle de votre club, la nôtre et celle des générations futures», a d’abord souligné la chanteuse de Barranquilla sur son compte Instagram.

«Tu es fait d’un matériau que seul Dieu connaît et pour moi tu es le meilleur exemple de lutte, de persévérance et de sincérité pour nos enfants. Ces années avec toi j’ai réalisé que tu es venu dans ce monde pour changer les paradigmes. Tu as beaucoup reste à nous donner !

Dans le football et dans tant d’autres aspects de votre vie extraordinaire, car il n’y a pas, et il n’y aura pas d’autre Gerard Piqué, un être humain exceptionnel !», a résumé Shakira à propos de son partenaire.