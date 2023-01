Shakira à Gerard Piqué : «Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent…»

Découvrez toutes les phrases et références que le chanteur a laissées dans la Session #53 de Bizarrap.

À peine trois minutes s’étaient écoulées après le lancement de la nouvelle Session de Bizarrap, la chanson comptait déjà cinq millions de vues. La collaboration entre Shakira et le producteur argentin a été un succès total et la nouveauté qu’ils ont apportée est déjà tendance sur Twitter.

Bien qu’à d’autres occasions, la chanteuse ait montré ses sentiments dans ses chansons sur ce qui s’était passé avec Piqué, cette fois, elle l’a pratiquement frappé avec des phrases et même des signes qui s’adressaient directement à Gerard Piqué et à sa partenaire actuelle Clara Chía Martí, avec qui il a toujours. On suppose qu’il a trompé la Colombienne.

La chanson produite par Shakira et l’Argentin Bizarrap est la preuve que la musique peut être un excellent médium dans ces situations.

«Tellement que tu t’es donné en tant que champion et quand j’avais besoin de toi, tu as donné ta pire version. Désolé, bébé, j’aurais dû jeter ce chat il y a un moment. Un loup comme moi n’est pas pour une recrue», a commencé Shakira.

«J’ai compris que ce n’est pas de ma faute ça ? Ils te critiquent. Je ne fais que de la musique, désolé que tu sors-PIQUE», dans cette phrase on peut voir un peu ce qu’aura traversé Gérard Piqué l’année dernière, surtout quand il y a était la spéculation avec l’infidélité à la chanteuse colombienne et plus tard, elle a sorti «Te félicitations» et «Monotonía», deux chansons qui parlent de la relation avec le footballeur et pour lesquelles le Colombienne a reçu tout le soutien du peuple, quelque chose qui ne s’est pas produit avec Gerard Piqué. Les deux versions ont également été controversées et n’ont pas laissé l’homme d’affaires bien paraître.

«Tu m’as laissé comme voisin de ma belle-mère avec la presse à la porte et la dette au Trésor. Tu pensais me blesser et tu m’as rendu plus dur. Les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent… Des photos où ils me voient ici, je me sens comme un otage, tout va bien pour moi, je vous libère demain et si vous voulez l’amener, laissez-la venir aussi», dit Shakira dans sa chanson avec Bizarrap.

Dans ces strophes, il pointe tout ce qui a dû se passer lorsque la polémique a éclaté, notamment auprès de la presse, qui a longtemps attendu la Colombienne. De plus, il fait référence aux 14 millions d’euros qu’il doit au Trésor et à la maison que Piqué a fait construire pour ses parents à côté de la sienne.

Shakira à Clara Chia

Dans cette session musicale, personne n’a été sauvé, pas même le partenaire actuel de Gerard Piqué, qui a également reçu de nombreux «indices» dans la chanson de Shakira avec Bizarrap.

«Elle a le nom d’une bonne personne, l’esprit CLARA n’est pas ce que cela ressemble… elle est comme toi», a déclaré Shakira à Piqué. Il fait ici référence à Clara Chía Martí, la personne avec qui il l’aurait trompée et dont le nom signifie étymologiquement «brillante et pure».

«Pas de rancoeur, bébé, je te souhaite de bien faire avec mon supposé remplaçant. Je vaux deux sur 22″, chante Shakira, faisant allusion à l’âge qu’avait la jeune femme lorsqu’elle a commencé à sortir avec le footballeur en 2021. “Tu as changé une Ferrari pour une Twingo. Tu as changé une Rolex pour une Casio. Tu vas accélérer, aller doucement», reproche la chanteuse à son ex-partenaire dans la chanson, qui est un tube mondial et une tendance dans une grande partie du monde.